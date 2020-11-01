Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti. Kuzu'nun vefatı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." dedi.