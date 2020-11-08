Son dakika haberleri! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri! FLAŞ
08.11.2020 13:09
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.
İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Türkiye beşik gibi! Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap "Pes" dedirtti: Gözümle görmediğime inanmam Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım