Son dakika haberleri! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri! FLAŞ

08.11.2020 13:09
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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan kırsalında, ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kg patlayıcı madde ele geçirdi.


İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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