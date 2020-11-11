Bakan Akar'dan Azerbaycan açıklaması - Son Dakika

Bakan Akar'dan Azerbaycan açıklaması
11.11.2020 09:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun" dedi.
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