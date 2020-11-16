"İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler"le ilgili inceleme - Son Dakika

"İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler"le ilgili inceleme

16.11.2020 13:51

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kurumsal kimliği kullanılarak Kanal İstanbul Projesi aleyhine afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine asılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması,...

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kurumsal kimliği kullanılarak Kanal İstanbul Projesi aleyhine afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine asılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün katıldığı bir televizyon programında "Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını ve İmamoğlu'nun bölücülükle suçlandığı"nı söylediği hatırlatılarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"Devlet projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, onaya tabi konular aktarıldı.

Açıklamada, onaya tabi konulara bakıldığında, belediyelerin, Anayasa'da ifadesini bulan "İdarenin bütünlüğü ilkesi" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi oldukları, Belediye Kanunu gereğince Belediye başkanının görevleri arasında bulunan "Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma" görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu, "Ya Kanal ya İstanbul" şeklinde bir afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve "Devletin Egemenlik Yetkisi"ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.

Bütün soruşturmalarda olduğu gibi, 17 Ağustos 2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 9 Kasım 2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan ifade talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak, kendisinden 7 gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır."

İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler le ilgili inceleme

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Bölücülük, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İBB'nin Kanal İstanbul aleyhine bastırdığı afişler'le ilgili inceleme - Son Dakika


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