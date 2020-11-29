Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

29.11.2020 19:53
Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 281 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 281 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre; son 24 saatte 185 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 558'e yükseldi. Bugün toplam 168 bin 212 test yapılırken, 29 bin 281 yeni vaka sayısı, 6 bin 439 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 494 bin 351 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 400 bin 242'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 11 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 bin 439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika

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