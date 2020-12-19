Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki hastane yangınıyla ilgili müfettiş görevlendirdi - Son Dakika

"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep 'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

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