Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kesmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'dan kaçışlar hız kesmiyor
21.12.2020 19:28
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 234'e yükseldi" denildi.
(İHA)
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