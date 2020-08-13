Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son dönemde Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli ve şov peşinde koşmamalı. Türkiye olarak şimdiye kadar Yunanistan'la sorunlarımızın çözümünü müzakere masasında aradık. Komşuluk hukukumuzu gözeten anlayışla hareket ettik. Buradan şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.