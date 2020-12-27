flaş//2 - Son Dakika

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27.12.2020 19:08
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Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 254, bugünkü test sayısı 172.113, bugünkü hasta sayısı 2.806, bugünkü vaka sayısı 14.205 , bugün iyileşen sayısı 21.196.

Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı  254,  bugünkü test sayısı 172.113, bugünkü hasta sayısı  2.806, bugünkü vaka sayısı 14.205 , bugün iyileşen sayısı 21.196


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel flaş//2 - Son Dakika


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