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27.12.2020 19:08
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 254, bugünkü test sayısı 172.113, bugünkü hasta sayısı 2.806, bugünkü vaka sayısı 14.205 , bugün iyileşen sayısı 21.196.
Sağlık Bakanlığı: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 254, bugünkü test sayısı 172.113, bugünkü hasta sayısı 2.806, bugünkü vaka sayısı 14.205 , bugün iyileşen sayısı 21.196
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