Son dakika haberi! FLAŞ / 5 - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.4.
Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.4
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2.07.2020 02:28:13. #1.13#
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