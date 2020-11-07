Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı - Son Dakika

Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

07.11.2020 11:38

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Çatışmaların başladığı 27 Eylül tarihinden bugüne kadar 200'den fazla yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ı vurmasıyla birlikte başlayan çatışmalar hala devam ediyor. Cephedeki ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı kuşatırken, kentin bazı mahallelerine girdi.

Şuşa ve Laçın'da Ermeniler ile sert bir çatışma yaşayan Azerbaycan ordusu, yerleşim yerlerini işgalden kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha işgalden kurtardığını açıkladı.

ALİYEV KURTARILAN YERLEŞİM YERLERİNİ PAYLAŞTI

Aliyev, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" dedi.

200'DEN FAZLA YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu 27 Eylül tarihinden bugüne kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan işgalinden kurtardı.

Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı

İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağlık Karabağ'a yaklaşan Azerbaycan 16 köyü daha işgalden kurtardı - Son Dakika


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