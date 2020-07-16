'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.