Son dakika haberi: flash - Son Dakika

Son dakika haberi: flash
10.11.2020 22:20
Bir son dakika haberine göre Flash!İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 0016: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"
Flash!
İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 0016: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"
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