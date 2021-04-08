Son dakika haberleri! Floyd davasında, göğüs hastalıkları uzmanı dinlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Floyd davasında, göğüs hastalıkları uzmanı dinlendi

08.04.2021 23:13
Son dakika haberleri! Floyd davasında, göğüs hastalıkları uzmanı dinlendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in cinayetle suçlandığı davanın 9. gününde dinlenen göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin, Floyd'un oksijen yetersizliğinden öldüğünü açıkladı.

ABD'de siyahi George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin'in cinayetle suçlandığı davanın 9. gününde dinlenen göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin, Floyd'un oksijen yetersizliğinden öldüğünü açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin'in cinayetle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 9. gününde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin, Floyd'un uzman görüşü dinlendi. Tobin, Floyd'un tutuklanması sırasında boynunun adeta "bir mengene" ile sıkıştırıldığını bu nedenle oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiğini belirtti. Tobin, bunu asfiksi olarak nitelendirdi.

Tobin'in ifadeleri, savunmanın Floyd'un nefes alamamasının nedeni olarak ortaya attığı ağrı kesici fentanilin iddiasıyla çelişirken, geçtiğimiz sene Haziran ayında yayınlanan bir toksikoloji raporu, Floyd'un kanında fentanil olduğunu tespit etmişti.

Floyd'un yere yatırıldığı sırada asfaltın baskısı sonucu nefes alma yeteneğinin engellediğini ifade eden Tobin, "(George Floyd) caddeye sıkışmış durumda, bu yüzden cadde onun göğsünü genişletmesini önlemede önemli bir rol oynuyor" dedi.

Tobin, kelepçelerin nasıl takıldığının da önemli olduğunu belirterek, Floyd'un nefes almak için kelimenin tam anlamıyla mücadele verdiğini aktardı.

"SAĞLIKLI İNSAN DA ÖLÜRDÜ"

Tobin, Chauvin'in dizini Floyd'un boynundan çekmesinden yaklaşık 4 dakika önce Floyd'un beyin hasarı belirtileri gösterdiğini ve buna maruz kalan sağlıklı bir kişinin de "ölmüş olacağını" açıkladı. Tobin, Chauvin'in dizini Floyd'un boynunda çekmeden yaklaşık 3 dakika önce, "Vücudunda bir gram oksijen kalmadığını" belirtti. Floyd'un son nefesini almasının ardından Chauvin'in dizinin 3 dakika 27 saniye daha Floyd'un boynunda kaldığını ifade eden Tobin, memurlar nabzın olmadığını anladıktan sonra Chauvin'in dizinin 2 dakika 44 saniye daha Floyd'un boynunda kaldığını açıkladı.

TIP UZMANLARI DİNLENİYOR

Davanın en az bir ay sürmesi beklenirken, Floyd cinayeti davasında savcılık şu anda tıp uzmanlarını dinlemeye başladı. İlçe tarafından yaptırılan otopsiyi yürüten baş tıp müfettişinin ise yarın duruşmada ifade vermesi planlanıyor. Savunma, Floyd'un uyuşturucu kullanımının altta yatan bir kalp rahatsızlığını tetiklediğini ve bu yüzden hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

"POZİSYONEL ASFİKSİYE"

Duruşmada dün dinlenen güç kullanma uzmanı Jody Stiger ise, Chauvin'in olay anında "ölümcül güç" kullanıldığını belirterek, kelepçelendikten sonra kuvvet uygulanmasının gerekmediğini ve o şekilde güç kullanmaya devam etmenin "ölüme neden olabilecek pozisyonel asfiksiye" neden olabileceğini ifade etmişti.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Minnesota, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Floyd davasında, göğüs hastalıkları uzmanı dinlendi - Son Dakika


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