Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı

16.10.2020 13:43
Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı, System.String[]

Son dakika haberi: İZMİR'in Foça ilçesinde, İlçe Hıfzısıhha Kurulu koronavirüs pandemisine karşı ek önlem kararları aldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, İlçe Hıfzısıhha Kurulu koronavirüs pandemisine karşı ek önlem kararları aldı. Bu kapsamda, ilçedeki tüm konaklama tesisleri ve 50 metrekareden büyük işyerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı. Ayrıca toplantı ve etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.

50 METREKAREDEN BÜYÜK YERLERE GİRİŞTE HES KODU SORGULAMASI

Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlığında toplanan Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüse karşı mevcut önlemlere ek olarak yeni önlemlerin alınmasını kararlaştırdı. Buna göre; ilçede herhangi bir ayrım olmaksızın tüm özel, kamu, turizm işletme belgeli, belgesiz, ruhsat veren idare, otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi konaklama yerleri ile yerleşim alanı 50 metrekareden büyük tüm gross market ve süper market ile şarküterilerde ve bankalarda HES kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapılacak. Sorgulama sonucu herhangi bir risk bulunmayan kişi tesise kabul edilecek. Bu kontroller kişilerin tesislere girişi sırasında yapılacak. Ayrıca yasa gereği müşteri bilgisi bildirimi yapılan kolluk kuvvetleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde kişinin tanılı ya da temaslı olup olmadığı sorgulanacak. Hıfzıssıhha Kurulu 01 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi de kararlaştırdı.UYMAYAN VATANDAŞA İDARİ PARA CEZASI, İŞLETMEYE İSE 10 GÜN KAPATMA CEZASI

Kurulca alınan kararların uygulamasının kolluk kuvvetlerince takip edileceği, kararlara uymayan vatandaşların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 250 TL ile 1000 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılacağı, işletmelerin ise 10 gün süreyle kapatılacağı açıklandı.


Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı
Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı
Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı
Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı
Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Aralık, Foça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Foça'da 50 metrekareden büyük işyerlerinde HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

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