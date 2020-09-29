Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi

Son dakika haberleri: İZMİR'in Foça İlçesi'nde, Kaymakamlık, Belediye, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın düzenlediği 'Birlikte Büyük Çevre Temizliği' etkinliği kapsamında deniz kıyılarında ve koylarında temizlik, Küçükdeniz Limanında su altı temizliği yapıldı.

Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi, System.String[]

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, Kaymakamlık, Belediye, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın düzenlediği 'Birlikte Büyük Çevre Temizliği' etkinliği kapsamında deniz kıyılarında ve koylarında temizlik, Küçükdeniz Limanında su altı temizliği yapıldı. 800'e yakın kişinin katıldığı etkinlikte kamyonlar dolusu çöp ve atık toplandı. Jandarma Komando personeli, çöp torbaları ile toprak zemin üzerine Jandarma Komando yazdı.

Foça Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen ve 'Birlikte Büyük Temizlik Zamanı' adlı verilen Sosyal Sorumluluk Projesi'ne Kaymakamlık, Foça Belediyesi, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Foça Kent Konseyi ve bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar destek verdi. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 75'inci Dönem Astsubay Komando Temel Kursu'nda eğitim gören 300 kursiyer, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden 400 öğrenci ile Komando İhtisas Kurulundan 9 dağcı ve10 dalgıç olmak üzere toplam 719 Jandarma personeli etkinliğe en büyük katılım sağladı.

Çevre temizliği Foça çarşı içi, Büyükdeniz mevki, İngiliz Burnu, Çanak Koyu, Sazlıca mevki, Kartdere mevki ve Küçükdeniz Limanının yer aldığı çok büyük bir alanda gerçekleştirildi. Temizlik çalışmalarına Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de eşleriyle birlikte katıldı.   NE ARARSAN VAR

Foça İlçe Merkezi'ndeki Küçükdeniz Limanından başlayan sualtı ve sahil temizliği, ahşap iskelelerin altlarıyla sürdü. Dağılan gruplar Büyükdeniz sahili, İngiliz Burnu, Çanak Koyu, Sazlıca, Kartdere gibi bölgeleri de içine alan ve uzunluğu 20 kilometreye yaklaşan sahil şeridinde temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Uyarı levhalarına rağmen her yerde sigara izmariti kirliliği dikkat çekti. Plastik ve cam şişelerden naylon atıklara, halı parçalarından otomobil lastiklerine, metal içecek kutularından plastik borulara, ahşap ve plastik kasalara, masa ve sandalyelere kadar değişen tonlarca atık malzeme ve çöp toplandı. Kartdere mevkisinin ulaşılması zor yamaç ve alanlarına savrulan atıkları toplayan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli, çöp torbaları ile toprak zemin üzerine Jandarma Komando yazdı. Torbalara alınan çöpler, Foça Belediyesi çevre temizlik ekibi tarafından atık toplama alanına götürüldü. Foça Kaymakamı Ali Çetin temizlik etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.


Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi
Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi

Foça İlçesi, Jandarma, Komando, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 00:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Foça'da doğayı duyarsız eller kirletti, çevre dostu eller temizledi - Son Dakika

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