BAZI HAYVAN ÇİFTLİKLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ilıpınar Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili DHA muhabirine açıklamada bulundu. Saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alındığını belirten Kaymakam Çetin, "Hem orman teşkilatı hem de çevre itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi. Müdahale sürüyor. Büyük ölçüde alevler kontrol altına alındı. Bölgede hayvan çiftliklerimiz var. Bunlardan bazıları tahliye edildi. Ama bize intikal eden bir kayıp yok" dedi.

'YANGINI, OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR ÇIKARDI' İDDİASI

Yangını, Ulupınar Mahallesi'nde, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu belirten Kaymakam Çetin, "Jandarma aydınlatmaya çalışıyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),