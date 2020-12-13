Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. ve son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'sinin kazananı oldu.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonunun 17. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda gerçekleştirildi.

Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sezonun 5. yarışındaki birinciliğinin ardından bu sezondaki ikinci zaferini kazandı. Verstappen, Pole pozisyonundan başladığı sezonun son yarışını birinci tamamlayarak bu sezon 12. kez podyumda yer almayı başardı.

Formula 1'de sezonun on yedinci yarışı, Abu Dhabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun 17. yarışını ilk sırada tamamlayan Red Bull Racing Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu birincilikle birlikte puanını 214'e yükselterek sezonu pilotlar sıralamasında üçüncü olarak tamamladı.

Red Bull Racing Honda takımının diğer pilotu Taylandlı Alexander Albon yarışı dördüncü sırada, AlphaTauri Honda pilotu Pierre Gasly ise sekizinci sırada tamamlayarak sezonun son yarışını Honda adına önemli puanlarla tamamlamayı başardı.