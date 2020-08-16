Son dakika haberi: Foseptiğe düşen köpek, 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, asfalt şantiyesindeki foseptiğe düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yahşihan ilçesinde bulunan asfalt şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark etti. Köpeğin foseptiğe düşerek mahsur kaldığını gören işçiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Su verilen köpek, daha sonra tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.