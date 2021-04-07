Efendi Mahallesi'nde metruk evin bahçesindeki foseptikten köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye, el feneriyle köpek yavrusunun yerini tespit etti. Merdivenle yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan anne köpek, koşarak yavrusunun yanına geldi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Foseptiğe düşen yavru köpek kurtarıldı, annesi bir an bölgeden ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı