Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya, askeri operasyonlarına derhal son vermeli" - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların ardından dünya liderlerinden tepkili mesajlar gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından, "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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