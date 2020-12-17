Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Testin pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini 7 gün izole edeceği ve çalışmaları uzaktan takip edeceği kaydedildi.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor