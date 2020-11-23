Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'da 501 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti
23.11.2020 23:56
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 49 bin 232'ye yükseldi.
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 49 bin 232'ye yükseldi.
Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 501 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 49 bin 232'ye yükseldiğini aktardı.
Ülke genelinde bin 946'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 898 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS
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