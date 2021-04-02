Son dakika haberi... Fransa'da 7 PKK'lı terörist tutuklandı
02.04.2021 21:41
Son dakika haberlerine göre Fransa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Fransa'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı.
Fransa'da geçtiğimiz hafta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı. Fransız emniyet güçleri, PKK/KCK'ya yönelik 23 Mart 2021'de başkent Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarda 4'ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi "terörün finansmanı" ve "terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp" suçlamalarıyla 26 Mart 2021'de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken; bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
- Fransa
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