Son dakika haberi! Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour'dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi! Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour'dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu Açıklaması

03.03.2022 14:00
Son dakika haberi! Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour'dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu Açıklaması

Son dakika habere göre Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemomur, "Vladimir Putin'in, Ukraynalıları öldürmeden önce 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemomur, " Vladimir Putin'in, Ukraynalıları öldürmeden önce 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor." dedi.

Zemmour, Cnews kanalında dün akşam, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tek "saldırgan" olduğunu ifade eden Zemmour, ancak bu savaşın sorumluların tarihçiler tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Zemmour, "1914'teki savaşta saldıran ve Belçika'yı işgal eden Almanya idi. Bugün 100 yıl sonra tarafların sorumluluğunu daha iyi anlıyoruz. Bugün de (Rusya-Ukrayna savaşı için) de aynı şey geçerli. Daha sonra (bu savaşta) bilmediklerimizi göreceğiz." dedi.

Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "Nazi" olmakla suçladığını ancak bunun doğru olmadığını dile getiren Zemmour, Ukrayna halkının Rusya'nın saldırılarına direndiğini, bu nedenle Putin'in saldırılarını artırabileceğini söyledi.

Zemmour, bu gerilimin düşmesi için Putin'e "bir şey verilmesi gerektiğini" söyledi.

Aşırı sağcı Eric Zemomur, "Putin'in, Ukraynalıları öldürmeden önce 'Allahu Ekber' diye bağıran Çeçenleri çağırdığını gördüğümde kanım donuyor." ifadesini kullandı.

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Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour'dan Rusya-Ukrayna savaşı yorumu Açıklaması - Son Dakika


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