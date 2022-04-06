Son dakika haberi... "Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine günler kala seçmende kararsızlık hakim" - Son Dakika

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Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine az zaman kalmasına rağmen seçmenin önemli bir kısmında hangi adaya oyunu vereceği konusunda kararsızlık gözleniyor.

Ülkede ilk turu 10 Nisan'da gerçekleşecek seçimde, sandık başına gidecek Fransızlar 12 aday içerisinde gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını belirleyecek.

Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yeniden yarışacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yaniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.

Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.

Müslümanlara yönelik baskıların gölgesinde bir seçim

Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede, Macron yönetimi son dönemde çıkardığı yasalarla özellikle Müslüman kesimi hedefe koymak ve İslamofobik tutum sergilemekle eleştiriliyor.

Ülkede son dönemde Müslümanlara ait çok sayıda cami, dernek ve okul tartışmalı Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında kapatıldı, bir kısım kuruluşlar feshedildi.

Diğer yandan uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Macron Fransa'sı"nın hak ve adalet hususunda örnek olmaktan giderek uzaklaştığı görüşünde.

Uluslararası ve ülke basını da Fransa'daki Müslümanların, dini yaşantıları nedeniyle hükümetin kendilerine yönelik baskıcı politikalarından kaçarak ülkeyi sessiz sedasız terk ettiğine ilişkin art arda haberlerle Fransa'daki İslamofobik tutumu gündeme taşıdı.

Ayrıca Kovid-19 döneminde getirilen kısıtlamalar ve yaşanan ekonomik sıkıntılarla Fransa'da bu süreçte günlerce süren protestolar seçimin sonucunu belirleyecek önemli etkenler arasında yer alıyor.

AA muhabiri bu yaşananlar gölgesinde sandığa gidecek ülkede, Fransızların seçime dair beklentilerine ilişkin başkent Paris'te seçmenin görüşlerini sordu.

Değişim beklentisi yok

Paris'teki bir çiçekçi dükkanında çalışan Philippa Glorian, adaylara dair fazla beklentisinin olmadığını söyledi.

Ülke genelinde, cumhurbaşkanı değiştiğinde 5 yılda toplumun da değişim geçireceği kanaatinin hakim olduğunu belirten Glorian, durumun farklı olduğunu, seçimin büyük bir değişim getirmeyeceğini kaydetti.

"Fransa'da adaylar arasında maalesef büyük değişiklikler yapabileceğini düşündüğüm bir kahraman yok." diyen Glorian, beklentisi düşük olmasına rağmen vatandaşlık görevini yerine getireceğini söyledi.

Glorian, kime oy vereceği konusunda henüz bir karara varmadığını, ümitli olmamakla birlikte "kötünün iyisi adaya" oyunu vermeyi düşündüğünü ifade etti.

"Bizi yöneten siyasilere inanmıyorum artık"

Fas asıllı Fransız Ghizlane Kaghat de seçimden beklentisinin düşük olduğunu, hiçbir adayın kendisini oy vermeye henüz ikna edemediğini söyledi.

Kaghat, oy kullanmayı düşünmediğini aktararak "Bizi yöneten siyasilere inanmıyorum artık." diye konuştu.

Paris'te lüks ayakkabıların boyandığı ve desenlerinin çizildiği atölyede renk uzmanı olarak çalışan Arthur Porta Desol de adaylardan hangisine oy vereceği konusunda net bir karara varmadığını belirtti.

Desol, sandığa gitmesi durumunda adaylar arasında gelişigüzel bir tercih yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Yeni bir ismin kazanması umudu

Paris'te 20 yılı aşkın süredir ressamlık yapan "Mario" lakaplı Astrit Repage ise oy kullanacağını söyledi.

Seçimi yeni bir ismin kazanmasını umduğunu dile getiren Repage, seçimlerden sonra özgürlüklerin daha az kısıtlandığı bir ortam beklentisi olduğundan bahsetti.

Bilgisayar Bilimleri öğrencisi Selim Bouirig ise Fransa'daki benzin fiyatları ve vergilerin giderek yükseldiğine işaret ederek, seçim vasıtasıyla bir şeylerin değişmesini umduğunu dile getirdi.

Bouirig, sandığa gitmeyi planlamadığını, oy kullanması durumunda seçimini Melenchon'dan yana yapacağını söyledi.

Paris'in 16. bölgesinde 5 yıldır mağaza direktörü olarak görev yapan Amaury Potier Cauderay, sandıktan beklentisinin "eşitlik ve adalet" olduğunu dile getirdi.

Cauderay, Macron için oy kullanacağını belirtti.