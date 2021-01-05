Son dakika haberi: Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı

05.01.2021 02:17
Son dakika haberi: Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı, System.String[]

Son dakika haberi... Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti.

Fransa'da Danıştay, polis ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veren 3 kararnameyi kabul etti.

Danıştay, aralarında Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve Fransa Avukatlar Sendikası'nın olduğu sendikaların, söz konusu kararnamelere ilişkin itirazları hakkındaki kararını açıkladı.

Danıştay, onayladığı bu kararnamelerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü orantısız şekilde ihlal etmediğini belirtti.

4 Aralık'ta hükümetin kararıyla yayımlanan kararnameler, polisin ve jandarmanın "devletin güvenliği adına" insanların siyasi ve dini görüşleri ile sağlık bilgilerini listelemesine izin veriyor.

Kararnamelere göre sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, yorumlar ve terör eylemlerinde bulunmakla şüphelenilen veya Fransa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden kişiler listelenebilecek. Kararnamelerdeki düzenlemeler, ülkedeki dernekleri de kapsıyor.

Ülkede bu kararnameler yayımlanmadan önce polis ve jandarmanın insanların sadece eylemlerin listelenmesine izin veriliyordu.

Kararnameler, Danıştay, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fransa'da Danıştay, polisin insanların siyasi ve dini görüşlerini listelemesine izin veren kararnameleri onayladı - Son Dakika


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