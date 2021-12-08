Son dakika haberi! Fransa'da gözaltına alınan kişinin alkol düzeyi koma sınırının 5 katına yakın çıktı - Son Dakika

Fransa'da evinde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği için gözaltına alınan kişi 7,14 promil alkollü çıktı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle ilinde bir kişi, pazartesi gece geç saatlerde komşusunun gürültü nedeniyle şikayetinin ardından eve gelen polislerce gözaltına alındı.

Luneville kentinde yaşanan olayda, polisler kendinde olmayan, vahşi davranışlar sergileyen ve kendine zarar verdiği anlaşılan kişiyi hemen hastaneye götürdü.

Hastanede, gözaltındaki adamın 7,14 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Luneville Hastanesi yetkilileri, bunun hastane için bir rekor olduğunu, 1,5 promil alkolle insanların yüzde 30'unun alkol komasına gireceğini aktardı.

Yetkililer, adamın kanında bunun 5 katına yakın alkol bulunduğunu ifade etti.

Avrupa'da kaydedilen, kanda bulunan en yüksek alkol miktarı 13,74 promil ile bir Polonyalıya ait.