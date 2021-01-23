Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi

23.01.2021 20:55

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamuda işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.

Fransa'da tartışmalı güvenlik yasa tasarısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamuda işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.

Paris'te Ulusal Meclis'te toplanan binlerce eylemci, Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Örgütü (MEDEF) binasına kadar yürüdü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı pankartlar taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, görevdeki polis ve jandarmanın görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan maddeyle öne çıkan güvenlik yasa tasarısına ve salgın döneminde kamu ve özel sektörde işten çıkarılmalara tepki gösterdi.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve sarı yeleklilerin destek verdiği gösteride aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin (LFI) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da yer aldı.

CGT üyesi ve sağlık çalışanı Isabelle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik yasa tasarısının özgürlüğe aykırı olduğunu söyledi.

Hastane çalışanlarının da işten çıkarıldığını ifade eden Isabelle, sağlık çalışanlarının işten çıkarılması nedeniyle hastanelerin durumunun kötüleştiğini belirtti.

Isabelle, hastanelerin maddi kaynağının bulunmadığını dile getirerek, mevcut şartlarda bu kurumların geleceğinin tehlikeye girdiğini söyledi.

Göstericilerden Julie Durand da kamuda işten çıkarılmalara tepki gösterdi.

Güvenlik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin hepsine katıldığını belirten Durand, "Toplumun özgür ve eşit olmasını ve kendilerini özgürce ifade edebilmesini istiyoruz. Güvenlik yasa tasarısı eylem yapmamızı engelleyecek çünkü (gösterilerde alınan) görüntüler çok önemli. Tasarı, polis ve adli baskıyı artıracak." dedi.

Durand, tasarıya karşı mücadelenin önemli olduğunun altını çizerek, "Macron'un hükümeti otoriter neo-liberal siyaset yürütüyor. Toplumun karşı olduğu siyaset." yorumunda bulundu.

Eylem, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi
Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi
Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi
Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Yasa Tasarısı, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fransa'da hükümetin politikaları protesto edildi - Son Dakika


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