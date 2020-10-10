Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

10.10.2020 20:47

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da motorlu microlight uçağı ile turist uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da motorlu microlight uçağı ile turist uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45'de havada çarpıştı. Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü
Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü
Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fransa'da iki uçak havada çarpıştı: 5 ölü - Son Dakika

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