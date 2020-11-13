Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 kişi öldü

13.11.2020 22:55
Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 kişi öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 456 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 456 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 23 bin 794 artışla 1 milyon 922 bin 504'e çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 ve son 3 günde 476 kişi yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 43 bin 892'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 707 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 201 artışla 137 bin 155'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 17,7 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti. Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ile 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.

Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 kişi öldü - Son Dakika


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