Son dakika haberi: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 466 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 921'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 466 artışla 2 milyon 643 bin 239'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 641'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 491 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 273 artışla 195 bin 174'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,6'ya yükseldi.