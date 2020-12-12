Son dakika haberi | Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti
12.12.2020 01:41
Son dakika haberleri... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 406 artışla 2 milyon 351 bin 372'ye yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 306 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 323 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 57 bin 567'ye çıktı.
Hastanelerde 2 bin 884'ü yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 975 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1233 artışla 175 bin 891'e ulaştı. Hastanelerde ve yoğun bakımda bulunanların sayısı düşüyor.
Son Dakika Koronavirüs en çok hangi organlara zarar veriyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, tek tek saydı Bakan Varank'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri Meclis'i karıştırdı! CHP'liler protesto etti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Kafasını traktörün şaftına kaptıran talihsiz kadın, feci şekilde yaşamını yitirdi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti