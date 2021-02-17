Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

17.02.2021 23:45
Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 18 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 311 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 122'ye çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 18 artışla 3 milyon 514 bin 147'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 350'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 974 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1499 artışla 245 bin 737'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 406 bin 172'ye yükseldi, bunlardan 923 bin 289'una ikinci doz aşı yapıldı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti - Son Dakika


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