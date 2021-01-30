Son dakika haberi: Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtları tekrar sokağa indi - Son Dakika

Son dakika haberi: Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtları tekrar sokağa indi

30.01.2021 21:52
Son dakika haberi: Fransa'da

Son dakika haberleri... Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtları bir kez daha sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasası karşıtları bir kez daha sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi. Polisin, Paris'te birkaç göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Fransa genelinde binlerce kişi, "Küresel Güvenlik" yasasını protesto etmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Protestolar, aralarında başkent Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Montpellier, Toulon, Nice, Dijon, La Rochelle, Quimper, Abbeville, Tarbes, Le Havre'nin de bulunduğu birçok kentte gerçekleştirildi. Polis, söz konusu bölgeleri ablukaya alarak sıkı güvenlik önlemleri aldı. Polis ve jandarmanın aldığı tüm önlemlere rağmen Paris ve Nantes kentinde göstericiler ile polis arasında küçük çapta arbede yaşandı. Protestocuların yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan apartmanlarda oturanlar ise göstericilere destek verdi. Polisin, Paris'te birkaç göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Protestolara, hükümet tarafından Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan tiyatro, sinema ve müzelerin açılmasını isteyen sanatçıların yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri katılırken, Sarı Yelekliler de gösterilere destek verdi.

Küresel güvenlik yasası karşıtları, Mart ayı içerisinde Senato'da görüşülmesi kararlaştırılan küresel güvenlik yasasından en az 3 maddenin daha kaldırılmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında hükümet, şiddetli protestolar üzerine geri adım atarak, yasa tasarısındaki 24. maddenin kaldırıldığını açıklamıştı. Söz konusu maddeye göre, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması suç teşkil ederken, bu suçu işleyenler için 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası öngörülüyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, ülke genelinde protestolara neden olurken, gazeteci ve vatandaşlardan da büyük tepki görmüştü.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fransa'da 'Küresel Güvenlik' yasası karşıtları tekrar sokağa indi - Son Dakika


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