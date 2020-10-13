Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 993 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 993 vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 933'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 993 artışla 756 bin 472'ye yükseldi.

Hastanelerde 1642'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 949 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 781 artışla 102 bin 680'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12'ye ulaştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.