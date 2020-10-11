Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 101 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 101 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 734 bin 974'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 100 bin 828 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 638 olduğu aktarıldı.