Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi

13.02.2021 01:03
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi, System.String[]

Son dakika habere göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde ve ölü sayısı 300 ila 400 arasında seyrediyor.

Fransa'da son 24 saatte 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan can kaybı 81 bin 448'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 701 artışla 3 milyon 427 bin 386'ya yükseldi.

Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 10 bin 79 kişiden 1767'si yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 220 bin 762'ye yükseldi, bunlardan 617 bin 715'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap: 235 yeni atama sayısı değil, boş kalan kadro sayısı Siyasi krizin yaşandığı İtalya'da Mario Draghi yeni hükümeti kurdu Reytinglere yenik düşen Sol Yanım, final kararı aldı ABD'de iki soyguncu içinde kadın naaşı bulunan cenaze aracını çaldı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime başlayacak liselerle ilgili kriterleri belirledi ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti
Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı Geçirdiği rahatsızlık yüzünden korkuya kapılan Aleyna Tilki, MS testi yaptırdı         
00:50
Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı Serenay Sarıkaya, estetik soruları karşısında çileden çıktı         
23:48
DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha DSÖ'nün bir dediği diğerini tutmuyor! Koronavirüsün kökeniyle ilgili bir çelişkili açıklama daha         
23:31
İnce'den, Babacan'a İnce'den, Babacan'a "İlk 4 madde" tepkisi: Sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır         
22:57
Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır Ali Babacan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi sorusuna tepki çeken yanıt: Uygun iklim olursa tartışılır         
22:32
Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı Barakası yıkılan kadın dehşet saçtı! Tüfekle 2 kişiyi vurduktan sonra belediye binasını bastı         
20:45
CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti CHP için gözünü kaybeden parti üyesi gördüğü vefasızlık sonrası intihar etti         
19:38
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı         
17:47
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu         
17:07
Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 01:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei