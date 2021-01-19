Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 yeni koronavirüs vakası

19.01.2021 23:07
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 441 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 441 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 938 bin 333'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 23 bin 608 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 938 bin 333'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 211 bin 816 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 342 olduğu aktarıldı.


Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika


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