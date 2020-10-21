Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 yeni koronavirüs vakası

21.10.2020 22:45
Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 957 bin 421'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 676 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 957 bin 421'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 107 bin 652 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 34 bin 48 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 676 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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