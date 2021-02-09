Son dakika haberi! Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

09.02.2021 00:41
Son dakika haberi! Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 317 artışla 3 milyon 341 bin 365'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 423'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 363'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 37 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1016 artışla 233 bin 993'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 920 bin 64'e yükseldi.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kameraların karşısında Kovid-19 aşısı vuruldu.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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