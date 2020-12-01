Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 406 ölüm

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 5 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 406 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 488'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 5 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 488'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 162 bin 281 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 406 daha artarak 52 bin 731 olduğu aktarıldı.