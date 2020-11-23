Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm

23.11.2020 22:18
Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 500 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 452 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 149 bin 521 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 500 daha artarak 49 bin 232 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 500 ölüm - Son Dakika Dünya


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