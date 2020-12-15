Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 yeni koronavirüs vakası
15.12.2020 22:53
Son dakika dünya haberi... Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 532 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 532 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 391 bin 447'ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 428 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 179 bin 87 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 59 bin 72 olduğu aktarıldı.
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