Son dakika haberi | Fransa'da Suriyeli gazeteci al Halbi'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'da Suriyeli gazeteci al Halbi'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı

01.12.2020 03:25
Son dakika haberi | Fransa'da Suriyeli gazeteci al Halbi'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Fransa'da polis şiddeti ve "genel güvenlik" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde polislerce darbedildiği belirtilen Suriyeli ödüllü gazetecinin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı.

Fransa'da polis şiddeti ve "genel güvenlik" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde polislerce darbedildiği belirtilen Suriyeli ödüllü gazetecinin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN), polisin cop darbesiyle yüzünden ağır yaralanan Ameer al Halbi'nin "yaralanma nedeninin araştırılması" için soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan al Halbi'nin serbest haberci olarak çalıştığı Fransa resmi haber ajansı AFP Haber Direktörü Phil Chetwynd gazetecinin yaralanmasının kendilerini şoke ettiğini ve şiddeti kınadıklarını açıkladı.

Al Halbi'nin diğer bütün gazeteci meslektaşları gibi Paris'teki gösterileri takip eden bir foto muhabiri olarak yasal hakkını kullandığını belirten Chetwynd, AFP'nin talebiyle olayın aydınlanması için polis tarafından bir "iç idari" soruşturmanın da başladığı bilgisini paylaştı.

Olay büyük tepki toplamıştı.

Suriye'deki Esed rejiminden kaçarak Fransa'ya sığınmacı olan gelen foto muhabiri Ameer al Halbi 28 Kasım'da Fransa çapında düzenlenen polis şiddeti ve "genel güvenlik" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde yüzünden ağır yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Al Halbi'nin görevini icra ettiği sırada polisin cop darbesiyle yaralandığı ileri sürülmüş, olay ülkede ve dünyada büyük tepki toplamıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü söz konusu olaya ilişkin kınama yayımlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Paris'in cayır cayır yandığı olayları görüntülemek isteyen basın mensuplarının polis şiddetine maruz kaldığı, Fransız medyasının bunları yayınlamak yerine Türkiye aleyhtarı haberler yayınlamaya odaklandığı" eleştirisinde bulunmuştu.

Uluslararası fotoğraf ödüllü Ameer al Halbi, 2017'de Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı Ödülleri "haber fotoğrafı" kategorisinde yaşadığı kent Halep'teki yıkımı yansıtan karesiyle 2. olmuştu.

Al Halbi, Halep'te yine 2017'de çektiği başka bir fotoğrafla da savaş muhabirleri için Bayeux Calvados Normandy Ödüllerince, "15 yaşındaki çocukların bakışından" ödülüne layık görülmüştü.

Yasa Tasarısı, Suriyeli, Fransa, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa'da Suriyeli gazeteci al Halbi'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma açıldı - Son Dakika


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