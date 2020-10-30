Fransa'da trafikteki OHAL yoğunluğu drone'la görüntülendi - Son Dakika

Fransa, koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle bugün itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması ülkede trafiği durma noktasına getirdi.

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi de etkilemeye devam ederken, Fransa,(Covid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yeni tedbirleri açıkladı. Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade ederken üniversitelerin haricinde tüm okulların açık olacağını da söyledi. Macron'un yeni tedbirleri açıklamasının ardından ülkede trafik kilitlendi. Binlerce araç anayollarda trafiği durma noktasına getirdi. Trafikte yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.