Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afganistan'daki duruma ilişkin, "Taliban'ın değiştiğini gösteren, kapsayıcı ve temsili hükümet gerekiyor." dedi.

Le Drian, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Taliban'ın son 20 yılda kazanılan haklara saygı duyacağını açıkladığını ancak bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.

"Taliban'ın değiştiğini gösteren, kapsayıcı ve temsili hükümet gerekiyor." ifadesini kullanan Le Drian, bunun en iyi kanıtının Taliban'ın hukuka saygı göstermek, şiddeti sona erdirmek ve sivilleri güvende hissettirmek istediğini gösteren geçiş hükümetinin olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Öte yandan Afganistan'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Homayoon Azizi, France Info'ya yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi neden terk ettiğini anladığını söyledi.

Gani'nin, Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından büyük baskı altında olduğunu, bu nedenle ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Azizi, son haftalarda ülkesinde daha fazla şiddet yaşandığını, baskının 1996-2001 arasındakinden fazlalaşacağından endişe ettiğini belirtti.

Azizi, Taliban'ın oluşturduğu risk konusunda geçmişte Fransa'yı uyardıklarını, bu ülkeden daha fazla şey beklediklerini ancak bunların gerçekleşmediğini dile getirdi.

Afganistan'dan Avrupa'ya doğru göç akınının Avrupalılar için sorun oluşturmasını anladığını ifade eden Azizi, ancak bu soruna çözüm bulunması için Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere baskı yapmasını umduklarını söyledi.