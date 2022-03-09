Son dakika haberi... Fransa Ekonomi Bakanı, mevcut enerji krizini 1973'teki petrol kriziyle kıyasladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Fransa Ekonomi Bakanı, mevcut enerji krizini 1973'teki petrol kriziyle kıyasladı

09.03.2022 18:30
Son dakika haberi... Fransa Ekonomi Bakanı, mevcut enerji krizini 1973'teki petrol kriziyle kıyasladı

Son dakika haber... Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizini, 1973'te yaşanan büyük petrol krizine benzetti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizini, 1973'te yaşanan büyük petrol krizine benzetti.

Avrupa Birliğinde (AB) enerji bağımsızlığına ilişkin konferansın açılışında konuşan Le Maire, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizinin, 1973'teki petrol kriziyle kıyaslanabileceğini ve iki krizin benzerlik gösterdiğini belirtti.

Krizin etkilerinin vatandaşların gündelik hayatına da yansıdığını dile getiren Le Maire, petrolün varilinin 130 dolara ulaştığını, bunun benzin ve motorin pompa fiyatlarına artış olarak yansıdığını kaydetti.

Bakan Le Maire, son aylarda gaz fiyatlarının de yükselişe geçtiğine işaret ederek, enerjideki bu fiyat artışının vatandaşlar için dayanılmaz bir durum olduğuna dikkati çekti.

1973 petrol krizinin ardından Batılı ülkeler tarafından alınan kararların stagflasyona yol açtığını hatırlatan Le Maire, 2022'de bunu tekrar yaşamak istemediklerini, bu enerji krizinin hem Fransa hem de AB'nin enerji alanında bağımsızlığıyla çözülebileceğini vurguladı.

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Ekonomi Bakanı, Petrol, Fransa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa Ekonomi Bakanı, mevcut enerji krizini 1973'teki petrol kriziyle kıyasladı - Son Dakika


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