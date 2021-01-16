Son dakika haberi... Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, İslam Konseyi yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui, Başkan Yardımcıları İbrahim Alcı ve Chems-eddine Hafiz'i kabul etti.

CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, Moussaoui, Alcı ve Hafiz'in görüşmede, "Fransa'da İslam prensipleri tüzüğünü" Darmanin'e sunduğu belirtildi.

Tüzüğün birkaç temel noktaya değindiği ifade edilen açıklamada, bunların "İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması, İslam'ın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasının reddi, devletlerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu tüzüğün CFCM'in bünyesindeki tüm federasyonlara sunulacağı ve onaylandıktan sonra Ulusal İmamlar Konseyini hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşüleceği kaydedildi.

CFCM'in bünyesindeki federasyonların söz konusu tüzüğün içeriğini görüşmek üzere yarın toplantı yapacağı öğrenildi.

Darmanin, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CFCM'in yaptığı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emmnanuel Macron'un istediği, Fransa'daki Müslümanlar ve dolayısıyla Fransa için anlamlı bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

CFCM, Kasım 2020'de Macron ile yapılan görüşmede Ulusal İmamlar Konseyinin (CNI) kurulmasına karar verildiğini bildirmişti. Bu kurumun imamların dini bilgilerine, öğretim becerilerine ve insani niteliklerine göre görevlerini yerine getirme konusunda onay süreci oluşturacağı aktarılmıştı.