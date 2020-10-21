Son dakika haberi! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Marketlerdeki helal gıda ürünleri reyonlarından rahatsız oluyorum - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Marketlerdeki helal gıda ürünleri reyonlarından rahatsız oluyorum

21.10.2020 02:53
Son dakika haberi! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Marketlerdeki helal gıda ürünleri reyonlarından rahatsız oluyorum, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti.

Darmanin, BFMTV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Darmanin, "marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması" gerektiğini ifade etti.

Darmanin, "Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor." dedi.

Bakan Darmanin, ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savundu.

Terör ve radikalleşmede sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, Fransa'da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının sınır dışı edildiğini söyledi.

Gerald Darmanin, ülkede yeniden saldırıların düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da son günlerde Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını belirtmişti.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Öğretmenin, derste Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepki verdiği kaydedilmişti.

Macron, söz konusu cinayetin ardından yaptığı açıklamada, olayı "İslamcı terörist bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

Gerald Darmanin, Süleyman Soylu, Fransa, Helal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Marketlerdeki helal gıda ürünleri reyonlarından rahatsız oluyorum - Son Dakika

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